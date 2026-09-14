La Pro Ref spiega l'errore di arbitro e VAR nel gol convalidato ad Haaland nel derby di Manchester

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Il gol decisivo di Erling Haaland nel derby di Manchester era da annullare: lo ha comunicato la ProRef inglese con una nota ufficiale, ammettendo l'errore commesso dalla squadra arbitrale ad Old Trafford questo pomeriggio:

"Stasera è stato contattato il Manchester United per riconoscere ciò che riteniamo un errore di giudizio. Sarà condotta una revisione dell’episodio. A seguito dell'episodio al 60º minuto della partita di Premier League di domenica tra Manchester United e Manchester City all’Old Trafford, possiamo fornire chiarimenti riguardo al gol assegnato a Erling Haaland

La decisione in campo era fuorigioco contro Erling Haaland - è stata verificata dal VAR e si è stabilito che era in posizione regolare. Nello stesso attacco, è stato accertato che Enzo Fernandez non ha toccato la palla e quindi questo rende qualsiasi infrazione di fuorigioco soggettiva; tuttavia, in questo caso, il VAR non ha riconosciuto l’impatto probabile della sua posizione e avrebbe dovuto raccomandare una revisione in campo".