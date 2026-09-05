Fenerbahce, ecco le sanzioni per Guendouzi e Greenwood: l’ex Lazio salterà la Roma

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In seguito agli avvenimenti successi post Lione-Fenerbahce, sono arrivate le sanzioni per Guendouzi e Greenwood.

Dopo gli avvenimenti accaduti nella partita tra Lione e Porto, match di ritorno dei preliminari di Champions League che ha decretato la qualificazione in nella massima competizione europea dei turchi, sono arrivate le sanzioni a Matteo Guendouzi e a Mason Greenwood.

Mattéo Guendouzi è stato squalificato dalla UEFA per 4 giornate e multato di €50.000 dopo le provocazioni contro il Lione. Il centrocampista ex Lazio salterà due giornate in questa stagione e non sarà quindi a disposizione del Fenerbahçe nella partita contro la Roma. Mason Greenwood invece ha ricevuto una sola giornata di squalifica, che non sconterà in questa stagione, e una multa di €30.000. L'Attaccante dunque sarà regolarmente in campo contro li giallorossi.