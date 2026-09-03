Eintracht, futuro Krösche ancora in bilico: nuovi colloqui in arrivo

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Il futuro di Markus Krösche da Head of Football dell'Eintracht Francoforte resta incerto dopo il recente summit col board tedesco

Il futuro di Markus Krösche all'Eintracht Francoforte resta incerto. Secondo la BILD, infatti, il consiglio di sorveglianza ha discusso mercato, situazione finanziaria e posizione dell'attuale Head of Football, senza però arrivare a una decisione definitiva.

Krösche ha difeso il lavoro svolto, sottolineando i 38 movimenti effettutai e la volontà di concentrarsi ora sulla stagione. Anche il presidente Mathias Beck ha parlato di confronto "costruttivo" di unità di intenti. Restano però tensioni e perdita di fiducia: nei prossimi giorni sono previsti nuovi colloqui, con un addio prima della normale scadenza del contratto (2028) ancora possibile.