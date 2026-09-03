Pulisic cerca il riscatto allo Stadium: undici mesi dopo, la Juventus può segnare la svolta

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Contro la Juventus potrebbe partire una nuova stagione per Christian Pulisic, reduce da un 2026 davvero molto complicato

Undici mesi dopo, Christian Pulisic torna all'Allianz Stadium con un conto aperto con il passato. Nell'ultima Juventus-Milan aveva fallito il rigore del possibile vantaggio, simbolo di una serata nergativa e, col senno di poi, di una stagione deludente per entrambe le squadre. Da allora per l'americano sono arrivati mesi decisamente complicati, tra poche soddisfazioni, critiche e problemi fisici.

UN 2026 DA DIMENTICARE, TRA ZERO GOL E INFORTUNIO

Pulisic ha vissuto un anno (solare) difficilissimo fino a questo momento: zero gol con il Milan nel 2026, nessuna rete al tanto atteso Mondiale di casa e aspettative rimaste disattese. A complicare tutto è arrivato anche l'infortunio alla caviglia che lo ha tenuto fuori dai giochi per tutto luglio, facendogli così saltare la preparazione,

Rientrato a Milanello il 2 agosto, ha lavorato prima da solo e poi gradualmente in gruppo, ma nelle prime due giornate contro Torino e Venezia era sì tra i convocati, ma è rimasto in panchina senza giocare nemmeno un minuto.

AMORIM LO ASPETTA: CONTRO LA JUVE PUÒ ARRIVARE IL MOMENTO

Ruben Amorim ha spiegato di voler gestire con attenzione i suoi carichi di lavoro, ribadendo però quanto Pulisic sia importante per qualità tecnica e capacità di rifinire nel suo scacchiere. Contro la Juventus potrebbe finalmente arrivare il suo momento, probabilmente a gara in corso, visto che i 90 minuti non sono ancora nelle gambe e Cissé sta attraversando un buon momento dpop il gol all'esordio contro il Torino.

Per Pulisic sarà l'occasione di guardare quella stessa porta, ricordare il rigore sbagliato per lasciarselo alle spalle, come un 2026 che fino a questo momento non gli ha dato soddisfazione. Da Torino può iniziare davvero una nuova stagione per l'americano.