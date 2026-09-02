Marinozzi spiega: "Il Milan non ha avuto fluidità contro il Venezia, ma giustamente! Ci vuole tempo per assimilarla"

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Andrea Marinozzi, giornalista di Dazn e di Cronache di Spogliatoio, si è così espresso sul suo canale Youtube sul Milan di Amorim.

Andrea Marinozzi, giornalista di Dazn e di Cronache di Spogliatoio, si è così espresso sul suo canale Youtube sul Milan di Amorim: "Il lavoro di Amorim a me sta piacendo. La squadra è ancora imperfetta ed è abbastanza evidente, però anche contro il Venezia il piano gara era efficace: poi poteva essere gestito o sfruttato meglio, ma l'idea di fondo a me è piaciuta.

E provo a raccontarvela: quello che a mio avviso ha provato a fare Amorim contro una squadra estremamente aggressiva e coraggiosa, con una pressione forte sull'uomo, come il Venezia di Stroppa. Quando affronti squadre con questa natura - e nel nostro campionato ce ne sono diverse -, l'obiettivo è togliere i punti di riferimento agli avversari. Una volta pressi un giocatore, la volta dopo quel giocatore va dall'altra parte del campo e devi seguirlo, oppure devi comunicare con il tuo compagno per scambiarvi le marcature. Il Milan non ha avuto una fluidità così evidente come l'Inter contro il Monza nella prima giornata, ma a mio avviso giustamente: perché per avere quel tipo di fluidità così piena, con tantissimi giocatori coinvolti, devi lavorarci, devi assimilarla dentro di te e ci vuole tempo. Se non è ancora pienamente all'interno del tuo sviluppo di gioco, rischi di far perdere i punti di riferimento a colui che ha la palla e di perderli tu stesso una volta persa la sfera.

Quindi il Milan ha avuto un po' di fluidità, ma in maniera moderata, con un obiettivo ben preciso: liberare spazio in profondità da far poi attaccare al giocatore che arrivava da dietro".