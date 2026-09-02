Ordine: "Il Milan ha strapagato Ramos e Moreira ma se non avesse fatto così avrebbe perso i suoi obiettivi”

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Oggi alle 00:48 News di di Fonti preferite

Franco Ordine, noto giornalista, ha commentato il mercato del Milan e la vicinanza di Cardinale ad Amorim e alla squadra.