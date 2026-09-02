Ordine: "Il Milan ha strapagato Ramos e Moreira ma se non avesse fatto così avrebbe perso i suoi obiettivi”

Ordine: "Il Milan ha strapagato Ramos e Moreira ma se non avesse fatto così avrebbe perso i suoi obiettivi”MilanNews.it
Oggi alle 00:48News
di Andrea La Manna
Franco Ordine, noto giornalista, ha commentato il mercato del Milan e la vicinanza di Cardinale ad Amorim e alla squadra.

Durante la puntata in onda di QSVS, su Telelombardia, il noto giornalista Franco Ordine si è espresso sul mercato rossonero e sulle operazione fatte in entrata, in uscita e sui bisogni che non sono stati colmati.Queste le sue parole. 

"Il fare qualcosa in più non è stato fatto per un motivo semplicissimo: perché hai strapagato secondo me sia Ramos che Moreira e quindi a un certo punto ti sei dovuto fermare. Probabilmente se avessero diciamo tra virgolette realizzato una strategia di mercato diversa, pari a tutta quella delle altre che hanno tutte aspettato le ultime due settimane di agosto per fare le operazioni, probabilmente qualche milione lo avrebbero risparmiato però correvi il rischio di perdere la pedina che avevi individuato".