Gimenez saluta il Milan: “Grazie milanisti, è stato un sogno giocare per voi. Forza Milan”

Gimenez saluta il Milan: “Grazie milanisti, è stato un sogno giocare per voi. Forza Milan”MilanNews.it
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Oggi alle 23:24News
di Andrea La Manna
Santiago Gimenez, passato in prestito al Porto, ha salutato i tifosi rossoneri sul proprio profilo Instagram.

Nel suo profilo Instagram, l'ormai ex attaccante del Milan Santiago Gimenez, passato in prestito al Porto con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni, si è congedato così dal mondo rossonero. Queste le sue parole.

"È stato un sogno realizzato giocare per il Milan e aver condiviso questo tempo con voi. Lo porterò sempre nel suore, grazie per tutto milanisti. Forza Milan!!!"