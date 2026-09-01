Coppa Italia, avanti Cremonese e Monza: i biancorossi troveranno il Milan agli ottavi

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Ripresa oggi la Coppa Italia con due partite valide per i sedicesimi di finale. In campo nel tardo pomeriggio Parma e Cremonese al Tardini, con i padroni di casa che un po' a sorpresa sono stati eliminati a seguito della sconfitta per 2-0. Per i lombardi sono stati i gol di Tessadri e Licina, entrambi nel primo tempo, a far qualificare i grigiorossi agli ottavi di finale dove troveranno il Como di Fabregas.

Nel match serale invece, quello giocatosi a Torino tra i granata e il neopromosso Monza, sono a sorpresa gli ospiti a passare il turno e a conquistare così gli ottavi di finale. Per la squadra di Juric ci sarà un incrocio romantico contro il Milan di Amorim a San Siro.