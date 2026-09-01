Romano rivela: “Adesso è ufficiale, Tomori sarà reintegrato in rosa”
Dopo i rumors emersi nei primi minuti post chiusura della sessione del calciomercato estivo, arriva la conferma di Fabrizio Romano: Fikayo Tomori sarà reintegrato in rosa almeno fino alla sessione di mercato di gennaio. Secondo l'esperto di mercato, la decisione sarebbe stata presa oggi con l'avvallo di Ruben Amorim e Gerry Cardinale. Tra gli esuberi dunque, manca solo da capire quale sarà il futuro di Youssouf Fofana, del quale sembrava ormai chiuso il trasferimento al Lione.
Con la chiusura del mercato inglese, ufficialmente arrivata alle ore 00:00, per il francese resta solo l'ipotesi Turchia, con il Besiktas che si era già mostrato interessato verso il calciatore. Per quanto riguarda gli altri esuberi invece, ricordiamo che Nkunku è passato in prestito al Lipsia e Gimenez in prestito al Porto.
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