Letizia: "Se si tratta di un bluff di mercato oppure no lo scopriremo entro le 20"

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Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sul calciomercato del Milan, ormai giunto alle ultimissime ore.

Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sul calciomercato del Milan, ormai giunto alle ultimissime ore: "Adesso non è il momento dei commenti mettendo la chiusura del mercato del Milan già avvenuta come se fosse scolpita nella pietra. Non è questo il momento di commentare la chiusura delle trattative e il mercato del Milan in generale. Avremo modo di farlo a partire da domani sera o da mercoledì mattina.

Ci sono diverse considerazioni che stanno girando nella mia testa come nella vostra: su cosa si dovrebbe fare ulteriormente per rinforzare questa squadra, su quale sia il suo reale livello e su quali siano le valutazioni da fare sui singoli acquisti. Avremo tutto il tempo per parlarne. Ripeto, non mi sto assolutamente nascondendo. Dico solo che ormai manca così poco alle 20:00 di domani che capiremo presto se si sia trattato di un bluff oppure no.

È chiaro che, se sarà stato un bluff, analizzeremo quello che succederà e vi racconteremo ancora una volta che al Milan piace giocare, ecco. Se invece non sarà stato un bluff, dovremo commentare senza nasconderci il mercato rossonero, in particolare la seconda e ultima parte della sessione. Mappa evidente, infatti, che il mercato fosse iniziato in un certo modo, con acquisti del calibro di Gonçalo Ramos e Mario Gila, per poi non produrre risultati della stessa altezza. Capiremo il perché, capiremo da cosa sia dipeso e poi, alla fine, sarà sempre il campo a dire chi ha avuto ragione".