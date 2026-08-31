Calciomercato MN - Bondo, Sassuolo interessato ma il giocatore aspetta il Monaco

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Warren Bondo, in uscita dal Milan, ha l’apprezzamento del Sassuolo ma il francese aspetterà fino alla fine l’affondo del Monaco.

Warren Bondo è uno dei giocatori ritenuti fuori dal progetto rossonero e, pertanto, libero di trovare una nuova sistemazione. Per il centrocampista ex Monza, apprende la redazione di MilanNews.it che c'è il forte interesse di una squadra italiana, ovvero il Sassuolo di Aquilani. Il giocatore non rifiuta di netto la destinazione emiliana ma sta aspettando l'affondo del Monaco, destinazione preferita dal francese classe 2003.

Il giocatore ha collezionato con la maglia rossonera solo 5 presenze, 4 in Serie A nella stagione 2024/2025 ed 1 in Coppa Italia, nello stesso anno. Nella Cremonese invece, club nel quale è andato in prestito, ha totalizzato 27 presenze in campionato ed 1 in Coppa Italia.

di Pietro Mazzara e Antonio Vitiello