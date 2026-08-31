Ramazzotti annuncia: "Con la firma di Hutchinson il Milan pensa di aver completato il mercato in entrata"

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Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulle prossime mosse del calciomercato del Milan.

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulle prossime mosse del calciomercato del Milan, forse chiuso - quantomeno in entrata - con l'aqcuisto dell'inglese Hucthinson che oggi firmerà il contratto con i rossoneri: "Con la firma di Hutchinson il Milan pensa di aver completato il mercato in entrata. Fermo restando che negli ultimi due giorni (scarsi) di mercato, non si presenti un’occasione importante. A centrocampo (quando Omari sarà titolare, Rabiot può tornare tra i due mediani) oppure in difesa. In quest’ultimo reparto la dirigenza e Amorim si sentono però tranquilli con le opzioni attualmente a disposizione ovvero con Gila, De Winter, Pavlovic, Gabbia (nelle ultime due settimane ha sofferto per i postumi di un problema a una caviglia), Diawara e Vladimirov. Gli ultimi due saranno i sostituti rispettivamente del serbo e dell’ex Lazio. In più ci sono Filippo Terracciano e Bartesaghi che possono fare i marcatori nella linea a tre.

Se saltasse fuori un candidato particolarmente convincente, il club potrebbe rivedere la sua posizione; non per prendere un calciatore in più, uno che faccia numero. Anche perché, come ha spiegato Amorim, «Abbiamo giovani difensori che hanno bisogno di giocare e magari sarete sorpresi da qualcuno di loro»".