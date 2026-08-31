Pellegatti incredulo: "Mi sembra strano che Amorim nel summit abbia detto a Cardinale 'No, no, la difesa va bene così'"

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Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sul calciomercato del Milan e sulle idee per la difesa.

Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sul calciomercato del Milan e sulle idee per la difesa: "In difesa è adesso inutile trarre bilanci o parlare del Milan con o senza il difensore. Quando avremo la sicurezza al 100% che arriverà o non arriverà, potremo stilare dei giudizi. Mi sembra strano che ieri, nel lungo incontro che Amorim ha avuto con i collaboratori di Cardinale e con Cardinale stesso, abbia detto: 'No, no, la difesa va bene così'. Non ci credo, quindi vediamo. Il problema è che qui di nomi non ce ne sono. L'altro giorno, proprio perché Cardinale aveva parlato di un 'acquisto shock', è arrivato Hutchinson, ma, come vi ho già detto nel video di questa mattina, Hutchinson non di è certo un acquisto shock".

DIFENSORE MILAN: LE ULTIME DALLA GAZZETTA

Secondo La Gazzetta dello Sport, però, Amorim avrebbe fiducia nei suoi attuali difensori centrali: "La verità - ha spiegato il giornalista Luca Bianchin - è che il Milan sta pensando seriamente di non prendere quel difensore aggiuntivo. La società resta vigile sul mercato ma, al momento, le possibilità che il centrale non arrivi sono superiori all'ipotesi opposta. Perché? Intanto, per mancanza di un candidato particolarmente convincente. Il Milan ha valutato diversi centrali e nessuno è considerato irrinunciabile. Nessuno, per Cardinale, Amorim, Almstadt e Gardiner cambierebbe il livello del reparto. Poi, per la valutazione dei calciatori. Diawara e Vladimirov sono apprezzati da Amorim".