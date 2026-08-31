Di Canio dubbioso su Hutchinson: "Ha qualità, ma sembra ancora troppo 'giocherellone'..."

vedi letture

Il Milan ha praticamente chiuso per il giovane talento classe 2003' Omari Hutchinson. Il trequartista anglo-giamaicano è già in Italia e domani svolgerà il solito iter burocratico da visite mediche, idoneità sportiva e firma sul contratto a Casa Milan. Di questo nuovo acquisto rossonero, a Sky Calcio Club ha parlato così Paolo Di Canio. Un estratto delle sue parole:

"E' giovane, però comincia ad avere un'età in cui devi fare un saltino in più in avanti. Amorim lo ha voluto perchè lo conosce, è un esterno di gamba e di intraprendenza, nell'ultimo anno si è dato da fare anche in fase di non possesso. Non lo conosco bene, però mi sembra un po' un giocherellone, bambinone, non che sia un cattivo professionista. Il dubbio è solo quello, quando giri così tanti settori giovanili diversi..".