Marinozzi elogia Amorim: "Mi piace tantissimo sentirlo parlare di calcio. Spero possa far vedere cose belle al Milan"

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Andrea Marinozzi, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube su cosa deve imparare Amorim del campionato italiano.

Andrea Marinozzi, giornalista di Dazn e di Cronache di Spogliatoio, si è così espresso sul suo canale Youtube su cosa deve imparare Amorim: "È normale, ma c'è bisogno di tempo per capire un campionato diverso. Non così tanto tempo come in passato: il calcio ormai è globale e universale, quindi adesso è veramente molto più facile. Il discorso sul campionato italiano è un po' a parte ed è più complesso.

Un aspetto su cui il Milan e Amorim dovranno lavorare è la gestione dei blocchi bassi. Nel nostro campionato succede spesso: quando salta la prima pressione della squadra avversaria o questa decide di non pressare con continuità, ci si abbassa nella propria metà campo. Si crea poco spazio, quindi servono idee, serve una buona circolazione di palla e uno sviluppo qualitativo nella fase offensiva. Questo, secondo me, è l'aspetto che può creare maggiori problemi a un nuovo allenatore in Italia. Deve migliorare anche sulle palle inattive, come ha ammesso lui stesso.

A proposito, mi piace tantissimo sentir parlare Amorim di calcio, perché parla davvero di calcio. Spero che riesca in brevissimo tempo a esprimersi anche nella nostra lingua, ma credo proprio di sì, visto che capisce già le domande in italiano. Mi piace questo suo modo di trattare il pallone, mi piace Amorim. L'ho già detto: a Lisbona mi ha fatto vedere tante cose belle e spero che possa farlo anche al Milan".