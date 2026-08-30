Serie A, Inter e Lazio vincenti contro Cagliari e Genoa: la classifica aggiornata
L'inter vince a Cagliari grazie alla rete nel primo tempo di Cahlanoglu. Una gara dominata dai nerazzurri fin dall'inizio e gestita con supremazia e dominio per tutti i 90 minuti. Vince anche e ancora la Lazio di mister Gattuso. La rete di Davide Frattesi, la seconda consecutiva regala 3 punti ai bianconcelesti, pari in classifica a Milan, Inter e Juventus (tutti a sei). Domani in campo Roma e Atalanta, rispettivamente contro Lecce e Bologna. Di seguito la classifica di Serie A aggiornata:
Inter 6
Milan 6
Juventus 6
Lazio 6
Udinese 4
Como 4
Roma 3é
Lecce 3*
Atalanta 3*
Frosinone 3
Napoli 3
Sassuolo 3
Cagliari 3
Bologna 0*
Torino 0
Genoa 0
Parma 0
Monza 0
Venezia 0
Fiorentina 0
Ancora da giocare *
SERIE A - LA 2^ GIORNATA 2026/2027
Milan-Venezia 2-0
Fiorentina-Frosinone 0-3
Monza-Udinese 2-3
Sassuolo-Torino 2-1
Juventus-Parma 2-1
Napoli-Como 1-2
Cagliari-Inter 0-1
Lazio-Genoa 1-0
LUNEDI' 31 AGOSTO
Lecce-Roma
Atalanta-Bologna
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