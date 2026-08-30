Primo Piano Calciomercato Milan in corso, ma occhio ai cambi in dirigenza: avvicendamento Krosche-Almstadt?

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Il calciomercato è in corso, ma da settembre la struttura dirigenziale del Milan potrebbe cambiare nuovamente con l'ingresso di Krosche.

Sembra passata una vita, ma in realtà sono trascorsi solo due mesi da quando il Milan ricevette il rifiuto da parte dell'Eintracht Francoforte per lasciar andare verso via Aldo Rossi Marcus Krosche, il dirigente sportivo più alto in grado del club tedesco. Nel frattempo, Cardinale ha riorganizzato l'assetto dirigenziale rossonero con la promozione di due figure già in organico (Hendrik Almstadt e Bobby Gardiner) collegate direttamente alle due dipendenze. Ma attenzione, perché, da settembre, qualcosa potrebbe rimescolarsi nuovamente.

La situazione Krosche

Ne ha parlato il direttore di MilanNews.it Antonio Vitiello: "Dalla Germania, la Bild rilancia un'indiscrezione importante: Markus Krosche potrebbe lasciare l'Eintracht Francoforte a settembre. I motivi di questo possibile addio sono due. Il primo è di natura contrattuale: nel suo accordo con il club tedesco figurano clausole che gli permetterebbero di liberarsi senza pesanti penali a partire da settembre. Al contrario, se l'addio si fosse concretizzato durante la sessione estiva di calciomercato, come avrebbe voluto il Milan, le penali da pagare sarebbero state altissime, considerando anche che l'Eintracht lo aveva blindato di recente con un rinnovo a cifre importanti. Il secondo motivo riguarda la soddisfazione del club: secondo la Bild, in Germania non sarebbero del tutto felici dell'operazione di mercato condotta nell'ultimo periodo, anche perché lo stesso dirigente potrebbe essere stato distratto dai colloqui avuti in estate con il Milan per ricoprire il ruolo di Head of Football".

Cosa succederebbe nel Milan?

Il direttore Vitiello ha proseguito così il suo punto con gli ultimi aggiornamenti: "In orbita rossonera si parla quindi di possibili rivisitazioni dell'attuale organigramma societario. Se Krosche dovesse arrivare a mercato chiuso, ovvero a settembre, la struttura dirigenziale subirebbe inevitabili cambiamenti. Su tutti ne risentirebbe Hendrik Almstadt: Krosche andrebbe infatti a ricoprire un ruolo operativo sul mercato, occupandosi di trattative, incontri con dirigenti e procuratori. Bonny Gardiner si occupa dello scouting e dell'analisi dei dati, mentre le trattative le fa Almstadt. Con l'ingresso eventuale di Krosche, Almstadt potrebbe quindi salutare o quantomeno ridimensionare la propria operatività. Attenzione dunque a questo possibile avvicendamento da settembre in poi. La notizia è credibile poiché proprio la Bild, per tutta l'estate, ha seguito da vicino la vicenda, sostenendo fin da subito che l'Eintracht non avrebbe mai liberato il proprio dirigente prima della fine della sessione estiva per ragioni contrattuali".