Pellegatti: "Sentivo già, immaginavo già: '70 milioni per una riserva!'. Poi Ramos ha segnato un gol bellissimo"

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Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube commentando la vittoria del Milan contro il Venezia.

Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube commentando la vittoria del Milan contro il Venezia, arrivata nel secondo tempo grazie alla rete di Goncalo Ramos su assist di Alexis Saelemaekers e all'autogol di Halal su un buon inserimento in area di Ardon Jashari nel finale di partita: "Due partite, sei punti. Sentivo già, immaginavo già: "70 milioni per una riserva!" dopo un paio di gol sbagliati nel primo tempo... Poi Gonçalo Ramos ha segnato un gol bellissimo, bellissimo! E quindi, oltre ad aver poi tenuto mille palloni nel secondo tempo, ha dato palla a Saelemaekers in occasione del gol di Jashari, o meglio, autorete del Venezia. Sei punti, e andiamo a esaminare questa partita. Intanto portiamo a casa sei punti: una partita con abbastanza chiari e con qualche scuro.

Il Milan ha iniziato con la formazione di domenica scorsa, con l'eccezione di Bartesaghi per Estupiñán e di Modrić per Jashari. È un Milan che è venuto avanti con le sue solite cadenze. Attenzione, perché il Venezia per due volte ha evidenziato ancora dei problemi nell'uno contro uno di De Winter... non certo di Gila e Pavlović. Pavlović, indipendentemente da Gonçalo Ramos, mi è sembrato fra i migliori".