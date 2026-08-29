Bucciantini: "San Siro contento di liberarsi di Leao. Ma abbiamo sbagliato noi, cercando in lui ciò che non c'era"
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Marco Bucciantini, opinionista di SkySport, si è così espresso a 'Calciomercato - L'Originale' sull'addio al Milan di Rafael Leao.
Marco Bucciantini, opinionista di SkySport, si è così espresso a 'Calciomercato - L'Originale' sull'addio al Milan di Rafael Leao: "Quando ho visto la destinazione, ho pensato all'aspetto economico perché ci sono dei vantaggi fiscali importanti. Giocherà con Osimhen, la coppia che faceva sognare la Serie A. Saperli entrambi in Turchia è una sconfitta di tutto il calcio italiano. Con Leao abbiamo sbagliato, perché abbiamo sempre voluto vedere in lui ciò che non c'è mai stato. San Siro, ora, era contento di liberarsi di Leao. È anche colpa sua, ma anche nostra".
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Giornalista di MilanNews.it e TuttoMercatoWeb.com. Segue da vicino il mondo Milan con notizie, approfondimenti e aggiornamenti sull’attualità rossonera, intervenendo anche come opinionista televisivo.
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