Serafini: "Continuo a credere che con Paolo Maldini, Theo e Leao avrebbero finito le loro carriere al Milan"

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Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Luca Serafini si è così espresso su Rafael Leao e la sua cessione.

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Luca Serafini si è così espresso su Rafael Leao e la sua cessione: "Sono Rafaeliano, come chi ama gli estrosi, i funamboli, i talentuosi. Leao non ha molti colpi da fuoriclasse, continuità da campione acclarato, atteggiamenti da leader. Anzi, l'indolenza è stata il suo marchio di fabbrica, la leggerezza il suo stile, il sorriso il suo modo. Con le sue 227 partite e i suoi 64 gol, impreziositi da decine di assist in 7 stagioni, è stato senz'altro il più abile risolutore rossonero degli ultimi anni, l'unico in grado di "spaccare" le partite da solo. Tra gol e assist, è nei primi 10 milanisti di sempre. Per quanto io ami e abbia amato le sue doti, non posso non riconoscere che nel tempo non è mai cresciuto come ci si sarebbe aspettato, non ha arricchito il suo bagaglio, ha ciondolato crogiolandosi nel suo talento senza apporvi migliorie. Adesso, diminuendo con l'età l'esplosività nella corsa palla al piede - la sua dote migliore - è destinato a un inesorabile calo, già palesato nell'ultima stagione anche a causa del cambio di ruolo e di tormenti fisici.

Da qualsiasi parte si valuti la storia milanista di Leao, l'opinione resta spaccata: chi ha smesso presto di crederci, chi ci ha sperato fino in fondo. Personalmente, penso a un'occasione sprecata, da lui e dal Milan che - come Leao - in questi anni non ha avuto continuità né dal punto di vista societario, né dal punto di vista tecnico (staff e allenatore). Continuo a credere che con Paolo Maldini in sede, Theo e Rafa avrebbero finito le loro carriere in rossonero. Mi dispiace perderlo, ma bisogna anche prendere atto che l'amore era finito da ambo le parti. E in questi casi entrambe le parti devono voltare pagina".