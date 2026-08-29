Calciomercato MN - Cardinale resta a Milano: contatto diretto con Amorim per chiudere il mercato

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Gerry Cardinale resterà a Milano in questi ultimi giorni di calciomercato per definire gli ultimi movimenti per completare la rosa di Amorim.

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, Gerry Cardinale in queste ultime decisive ore di calciomercato resterà a Milano. Il proprietario rossonero sarà in stretto contatto con Ruben Amorim per definire gli ultimi movimenti e completare la rosa a disposizione del tecnico.

L'obiettivo è sfruttare al massimo le battute finali della sessione, intervenendo dove necessario e consegnando ad Amorim una squadra il più possibile completa e funzionale alle sue idee.