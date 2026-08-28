Liverpool, Iraola esclude ancora Elliott. Accostato al Milan: può essere una occasione?

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Negli ultimi giorni, il Corriere dello Sport ha accostato il nome di Harvey Elliott al Milan come profilo di emergenza per un acquisto sulla trequarti.

Negli ultimi giorni, il Corriere dello Sport ha accostato il nome di Harvey Elliott al Milan come profilo di emergenza per un acquisto sulla trequarti. Andoni Iraola, allenatore del Liverpool, lo ha escluso dall'elenco dei convocati per la partita di domani contro il Nottingham Forest, motivando così la sua scelta: "Con Harvey e alcuni degli altri giocatori, posso sceglierne solo 20. Harvey ci sta provando e migliora ogni settimana, ma continuo a preferire altre opzioni, per una questione di equilibrio in panchina. Per questo James McConnell era in rosa, ma ora c’è un’altra nuova settimana e nuove opportunità per tutti. Devono mantenere questa mentalità.”

L'ALTRO NOME PER LA TREQUARTI

Il Corriere dello Sport riporta cosa potrebbe succedere nel calciomercato del Milan dopo la cessione di Rafael Leao a una tra Galatasaray e Aston Villa: "Nel caso in cui si dovesse concludere la cessione di Leao, il Milan - si legge - cercherà di chiudere anche per il quinto acquisto dell'estate: un nuovo trequartista. Le richieste di Amorim sono piuttosto chiare: un mancino che giochi a destra. Nelle ultime ore, è salito in cima alle preferenze il profilo di Alvyn Sanches, svizzero classe 2003 in forza allo Young Boys. Il suo cartellino vale circa 15 milioni di euro e il Milan sta tenendo vivi i contatti con il suo entourage e il suo club per accelerare le trattative in caso di necessità".