Pellegatti: "Attenzione ad un nome nuovo per il difensore centrale: ad Amorim piace tantissimo Yoro"

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Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube su una nuova idea per il nuovo difensore centrale del Milan.

Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube su una nuova idea per il nuovo difensore centrale del Milan: "Attenzione a un nome nuovo, Leny Yoro del Manchester United che piace tantissimo ad Amorim. Fa parte della scuderia di Mendes. Il costo è elevato sui 50 milioni di euro, ma con i buoni uffici di Mendes si potrebbe trovare una soluzione. Sarebbe un grande upgrade per la difesa del Milan. Attenzione al nome di Yoro." Si tratta di un difensore centrale francese classe 2006 che ha già giocato con Amorim al Manchester United.

Su Alvyn Sanches: "Sarebbe un’acquisizione di grande prospettiva quel Alvyn Sanches, trequartista svizzero del 2003, oggi nello Young Boys. Piede mancino, gioca a destra, nella posizione oggi di Loftus-Cheek. Sembra proprio l’elemento ideale da inserire nello scacchiere di Ruben “Kasparov” Amorim. Geniale, quando, a Breslavia e a Torino, ha studiato una mossa degna del celebre scacchista sovietico. Kasparov, il russo, batté, nel 1997, addirittura il supercomputer IBM Deep Blue, con un leggendario primo tratto, Cavallo in F3. Amorim, il portoghese, è stato bravo a inventarsi “Musacell” a centrocampo, in perenne movimento, e a dare fiducia al giovane Cissé, personalità e gol in drop, con un tocco di… racchetta, scusate, di piede, degno di Sinner".