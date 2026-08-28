Moretto: "Oggi il Villa avrà un contatto molto importante con il Milan per provare a chiudere l'operazione Leao"

vedi letture

Nel corso del consueto video aggiornamento sul canale YouTube di Fabrizio Romano Matteo Moretto ha fatto il punto sul calciomercato del Milan.

Nel corso del consueto video aggiornamento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha fatto il punto sul calciomercato in entrata e in uscita del Milan, soffermandosi in modo particolare sul futuro di Rafael Leao e sulle voci relative a Omari Hutchinson.

Su Rafael Leao: "Leao è in partenza. Ha già la testa altrove, direzione Premier League. Oggi il Villa avrà un contatto molto importante con il Milan per provare a chiudere quest'operazione a titolo definitivo. L'Aston Villa ieri è stata molto chiara con Leao, gli ha detto che lo stipendio che gli possono garantire non è avvicinabile a quello che ti dà il Galatasaray ma Leao ha dato un segnale forte alle parti, perché accetta di guadagnare meno perché vuole la Premier League e l’Aston Villa. Manca l'accordo tra club, anche se quello tra Galatasaray e Milan c'è. L’Aston Villa no, ma sta accelerando per arrivare al dunque e provare al 100% quest'operazione".

Hutchinson: “Dalle indicazioni di cui dispongo con l'uscita di Leao il Milan farà un'entrata, che possa sostituire il portoghese. Ho sempre parlato di questo trequartista di piede mancino, il Milan sta cercando quel tipo di profilo lì. Poi capiremo anche cosa il mercato ti offre e le occasioni di quest'ultimi giorni. Su Hutchinson è stato proposto. Ad oggi siamo a quel tipo di stage lì, vedremo se sarà un tipo di profilo che può piacere al Milan e che terrà in considerazione per questi ultimi giorni di calciomercato".