Dall'Inghilterra: Milan su Omari Hutchinson del Nottingham Forest
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Il Milan ha mostrato interesse nei confronti di Omari Hutchinson, ala destra, di piede mancino, del Nottingham Forest.
Stando a quanto riportato dal collega Tom Collomosse del Mail Sport, nelle scorse ore il Milan avrebbe mostrato interesse per Omari Hutchinson, attaccante nel Nottingham Forest. Il giocatore, che nella passata stagione ha totalizzato 1 gol e 7 assist in Premier League con la maglia dei Reds, sarebbe aperto a un trasferimento in rossonero, qualora il club meneghino decidesse di approfondire concretamente la pista.
Al momento si tratta ancora di un interesse iniziale, ma se il Milan dovesse affondare il colpo, la formula più probabile sarebbe quella di un prestito con obbligo di riscatto. Hutchinson rappresenterebbe così un'altra soluzione offensiva per rinforzare la rosa di Ruben Amorim.
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