Mercato Milan, Di Marzio: "Domani le visite mediche di Ricci col Como"
Come ormai confermato nelle scorse ore, l'avventura di Samuele Ricci al Milan è al momento terminata, con il centrocampista italiano ormai virtualmente un giocatore del Como. La squadra di Fabregas sta definendo gli ultimi dettagli con il Milan per un prestito oneroso a 1.5 milioni con bonus in caso di qualificazione alle coppe europee, e un diritto di riscatto fissato a 22 milioni. Il classe 2001 nella passata stagione non è riuscito a trovare grande continuità in rossonero, collezionando 1 gol e 4 assist in 31 presenze in Serie A, ma con appena 1297 minuti giocati.
Conferma il giornalista ed esperto di trattative Gianluca Di Marzio, poco fa a Calciomercato l'Originale: "Il Milan ha autorizzato le visite mediche per Ricci al Como, domani avverranno e ci sarà la chiusura della trattativa".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan