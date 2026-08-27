Calciomercato Mercato Milan, Di Marzio: "Domani le visite mediche di Ricci col Como"

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Come ormai confermato nelle scorse ore, l'avventura di Samuele Ricci al Milan è al momento terminata, con il centrocampista italiano ormai virtualmente un giocatore del Como. La squadra di Fabregas sta definendo gli ultimi dettagli con il Milan per un prestito oneroso a 1.5 milioni con bonus in caso di qualificazione alle coppe europee, e un diritto di riscatto fissato a 22 milioni. Il classe 2001 nella passata stagione non è riuscito a trovare grande continuità in rossonero, collezionando 1 gol e 4 assist in 31 presenze in Serie A, ma con appena 1297 minuti giocati.

Conferma il giornalista ed esperto di trattative Gianluca Di Marzio, poco fa a Calciomercato l'Originale: "Il Milan ha autorizzato le visite mediche per Ricci al Como, domani avverranno e ci sarà la chiusura della trattativa".