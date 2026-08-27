Calciomercato
MN - Ricci-Como, incontro in corso con gli agenti al Melia
MilanNews.it
Samuele Ricci sta incontrando in questi minuti i suoi agenti all'Hotel Melia di Milano per definire gli ultimi dettagli del suo trasferimento al Como
Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, Samuele Ricci è da poco arrivato al Melìa di Milano, dove proprio in questi minuti sta incontrando i propri agenti per definire gli ultimi aspetti - contrattuali - del suo trasferimento al Como.
Il centrocampista ha già da tempo dato il suo massimo gradimento alla destinazione lariana. Milan e Como hanno raggiunto nel corso del pomeriggio un accordo per il trasferimento dell'ex Torino alla corte di Cesc Fabregas sulla base di un prestito oneroso a 1,5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 22.
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