Primo Piano MN - Leao tra Aston Ville e Galatasaray: i dettagli reali dell'offerta inglese

vedi letture

L'Aston Villa ha sparigliato le carte e ha fatto un'offerta che soddisfa il Milan e che fa traballare il Leao. Il racconto.

Sembra una cosa folle, ma è tutto vero. L’Aston Villa, che fino a ieri sembrava frenata dal rilancio per Rafael Leao, ha fatto una mossa molto importante e ha messo sul piatto del Milan la sua offerta ufficiale: si tratta di un prestito con obbligo di riscatto che arriva ai fatidici 50 milioni richiesti dal club rossonero per il cartellino di Leao. Il tutto è avvenuto nel corso della serata, dopo che il Galatasaray aveva effettuato uno scatto molto importante, con la presenza dell’intermediario George Gardi a Casa Milan e con l’accordo verbale raggiunto con il Milan per 45 milioni più 5 di bonus. Ma l’Aston Villa ha sparigliato le carte con una proposta molto importante e che sembrava difficile potesse arrivare.

COSA PROPONGONO AL GIOCATORE

Il Galatasaray propone a Leao un contratto da 12 milioni complessivi che potrebbero anche essere rivisti verso l’alto fino a uno totale di 15. L’Aston Villa, invece, mette sul piatto un ingaggio da 8 milioni più bonus ancora da negoziare e, soprattutto, la possibilità di giocare in Premier League che, lo ricordiamo, era una delle priorità di Leao a inizio calciomercato quando il ragazzo, probabilmente, avrebbe sperato in qualche top club inglese. Entrambe giocheranno la Champions League me questo, al momento, è un fattore seconario.

LA DECISIONE A RAFA

Adesso la scelta è nelle mani e nella testa di Leao. Accettare l’offerta multimilionaria del Galatasaray o “accontentarsi” di uno stipendio simile a quello che prende al Milan e andare a giocare in Premier League nel club detentore dell’ultima edizione dell’Europa League. Servirà ancora qualche giorno (uno-due) per arrivare a sciogliere tutti i dubbi e a far viaggiare Leao verso la sua nuova destinazione sportiva.

di Pietro Mazzara e Antonio Vitiello