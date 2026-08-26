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Leao, incontro finito tra i due club: Intesa di massima raggiunta tra Milan e Galatasaray per 45 milioni più bonus

Leao, incontro finito tra i due club: Intesa di massima raggiunta tra Milan e Galatasaray per 45 milioni più bonusMilanNews.it
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Oggi alle 20:45Calciomercato Milan
di Redazione MilanNews
George Gardi uscito pochi minuti fa da Casa Milan

Incontro finito tra i due club con George Gardi, intermediario del Galatasaray, che ha abbandonato qualche minuto fa casa Milan. Intesa di massima raggiunta tra Milan e Galatasaray con ulteriore miglioramento dei bonus dopo l'incontro di poco fa. Il club turco arriva a 45 milioni di euro più bonus.

I due club stanno stanno definendo le modalità di pagamento. Al giocatore offerti 12 milioni di euro, con alcuni bonus inclusi facili da raggiungere. Nella notte potrebbe esserci il si definitivo del giocatore e la trattativa potrebbe andare verso la fumata bianca 