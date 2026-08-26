Bergomi affranto su Leao: “Mi spiace perché l’ho sempre difeso. Maldini mi disse che ogni giorno parlava con lui”
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Bergomi su Leao.
Intervenuto a Calciomercato - L'Originale, Beppe Bergomi ha commentato la situazione di Leao al Milan. Queste le sue parole.
"Il tifoso milanista è convinto della cessione di Leao però non lo vuole vedere in Italia perché ha paura magari poi di rivederlo con la continuità di rendimento che ha avuto nei primi anni del Milan che poi non ha avuto più. Un po' mi dispiace perché l'ho difeso sempre, anche al Club forse ero rimasto l'unico a difenderlo, perché per me ha delle potenzialità enormi"
Perché non ha avuto continuità negli anni? "L'anno dopo fa tanti gol e tanti assist, io ricordo le parole di Maldini, mi disse che lui tutti i giorni stava addosso a Leao e Theo, quindi ha bisogno si essere coccolato anche da quel punto di vista"
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