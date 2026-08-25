Calciomercato Futuro Leao: per l'Aston Villa costa troppo e al Tottenham non tutti sono d'accordo sul suo profilo. E se il Milan non abbassa la sua richiesta...

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L'espero di mercato Matteo Moretto ha parlato del futuro di Rafael Leao che continua ad essere un rebus anche a pochi giorni dalla chiusura del mercato

Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha dato un aggiornamento su Rafael Leao, il cui futuro continua ad essere un grande rebus. Il portoghese, non è un mistero, sogna di andare a giocare in Premier League, ma per ora non ci sono interessi concreti dall'Inghilterra. Il Milan, intanto, non abbassa la sua richiesta da 50-60 milioni di euro e questo non sembra facilitare la cessione dell'attaccante che intanto a Milanello continua a lavorare a parte.

FUTURO LEAO: LE ULTIME DI MATTEO MORETTO SU ASTON VILLA E TOTTENHAM

Queste le ultime novità di Matteo Moretto sul futuro di Leao: "E' vero che c'è stato un sondaggio da parte dell'Aston Villa per Leao, un sondaggio avvenuto tra club e non tra il club inglese e il calciatore. Dopo alcune ore di riflessione l'Aston Villa, considerando i costi dell'operazione sia a livello di cartellino che di stipendio di Leao, non sembra però intenzionato a procedere nella trattativa. E' vero che stanno nascendo diverse situazioni legate al fatto che tutto il mondo sa che Leao può lasciare il Milan e che è sul mercato. Si parla per esempio anche tanto del Tottenham, ma non tutti negli Spurs sono d'accordo sul profilo di Leao. Il giocatore è stato offerto a lungo al Tottenham durante l'estate. Secondo me è da capire se il Milan, da qui alla fine del mercato, abbasserà la sua richiesta, perchè altrimenti ad oggi Leao è più vicino alla permanenza che all'addio".