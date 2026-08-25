Primo Piano Mario Gila è già insostituibile: l'ultimo quarto d'ora di sofferenza senza di lui è la conferma

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Mario Gila è già un giocatore di spessore enorme per il nuovo Milan di Ruben Amorim. La prova contro il Torino lo testimonia chiaramente

Contro il Torino lo abbiamo visto tutti. Mario Gila è già un punto fermo di questa squadra. Giocatore rapido, gioca spesso in verticale, mai indietro mostrando già un'ottima capacità di visione e di gioco. Forse non basta solo lui in difesa, ma l'impatto dello spagnolo è stato evidente e sotto gli occhi di tutti. Lo testimonia il finale di sofferenza senza di lui, uscito per crampi. Con un giocatore così, il Milan di Amorim si è portato a casa un cavallo di ritmo ed intensità.

IMPATTO ALL'ESORDIO

Un'ottima partita nel complesso per Mario Gila contro il Torino. Avevamo dubbi? Sinceramente no. Nei due anni di Lazio, il difensore spagnolo ha spesso mostrato tutte le sue qualità: velocità, atletismo, attenzione, rapiditià. Tutte caratteristiche nuove per un difensore del Milan, e per il modo di interpretare questo ruolo. Eravamo tutti abituati a qualcosa di diverso e di troppo difensivo con Massimiliano Allegri in panchina. Con l'impatto, super positivo di un giocatore come Gila questa caratteristica non esiste più. La squadra, sotto richiesta di Amorim è spesso alta, forte del pressing fatto per gran parte della gara. Tutto questo ha funzionato fino al 75', quando poi i rossoneri (e soprattutto Mario) hanno avuto un netto e normale calo fisico.

SOFFERENZA NEL FINALE SENZA GILA

L'ingresso nell'ultimo quarto d'ora di partita di Alieu Njie ha sicuramente messo in crisi il lato destro del Milan, quello occupato da Chukwueze e Mario Gila. Proprio lo spagnolo, su uno scatto del giovane esterno svedese ha accusato crampi ed è stato poi sostituito da Gabbia. Senza Gila, il Milan ha sofferto terribilmente in quella zona di campo. Non è un caso: il Torino non è mai stato pericosolo. Ad Abate è bastato un cambio e un'uscita forzata nel Milan per mettere in difficoltà i rossoneri. Gila in quel momento era fondamentale, ma il pericolo di un nuovo risentimento muscolare non era un'opzione da prendere in caso, anzi. Giusto il cambio e doverosa un po' di sofferenza finale dopo aver dominato la partita per più di un'ora. Come ripetuto prima: Gila insostituibile, ma in difesa il Milan avrebbe bisogno anche di altro: Gila è fortissimo, ma forse potrebbe non bastare.