Primo Piano MN - Aston Villa-Leao, la pista si raffredda, il Gala rimane in corsa e spunta il Tottenham

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Il club inglese ritiene troppo alte le richieste del Milan. Mendes ancora al lavoro in Premier. Spunta il Tottenham. Il Galatasaray sempre interessato

Si raffredda la pista Aston Villa per Rafael Leao. I contatti che sono intercorsi tra i due club non hanno portato ad una visione comune in materia di costi dell’operazione, con la società inglese che – di fatto – si sta chiamando fuori dalla corsa all’attaccante del Milan. Nelle ore passate vi erano stati dei contatti diretti tra le due proprietà, visti gli ottimi rapporti che intercorrono tra Gerry Cardinale e i proprietari del club di Birmingham, ma la valutazione fatta dal Milan è rimasta alta – almeno 50 milioni più bonus – e così l’abbozzo di trattativa si sarebbe arenato sul nascere.

CALCIOMERCATO MILAN: COSA SUCCEDE CON LEAO?

Con i Villans freddi, il Newcastle che rimane alla finestra e con Jorge Mendes che sta provando a muoversi in Premier, aprendo un tavolo con il Tottenham, ma al momento senza voler affondare il colpo, ecco che ci sono due scenari possibili al momento in cui scriviamo. Il primo è quello legato al Galatasaray, che dopo aver perso Gabriel Martinelli (andato all’Al-Hilal per 60 milioni), ha bisogno di un colpo importante, di un nome di grido da dare alla propria gente. I contatti non si sono mai spenti anche se il club turco, per onor di cronaca, non ha ancora formulato un’offerta importante al Milan dopo la prima, di quasi un mese fa, da 35 milioni. A Istanbul vogliono Leao, ma devono alzare la proposta e anche il Milan, dal canto suo, dovrebbe andare incontro al Gala per arrivare a un accordo.

Il secondo scenario, come vi abbiamo raccontato più volte, è quello legato a una sua permanenza al Milan. Leao ha un contratto valido fino al 30 giugno 2028 e senza l’offerta giusta, non disdegnerebbe la permanenza in rossonero.