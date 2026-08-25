Leao, adesso è un duello Aston Villa-Galatasaray: Premier o maxi-ingaggio turco per il futuro del 10

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L'Aston Villa è entrata in corsa per Rafael Leao, che adesso deve decidere: o il maxi ingaggio turco o il fascino della Premier League

L'ultima settimana di mercato può essere decisiva per il futuro di Rafael Leao. Dopo il Galatasaray, che da settimane lavora sul portoghese, nelle ultime ore si sarebbe mosso anche l'Aston Villa, pronto a capire la fattibilità dell'operazione. Ovviamente è ancora presto per parlare di trattativa in stato avanzato, ma riportano i colleghi de La Gazzetta dello Sport che i primi contatti hanno lasciato margini per proseguire rapidamente. Il Milan continua a chiedere una cifra complessiva tra i 40 e i 50 milioni di euro.

ASTON VILLA, LA PREMIER PUÒ CAMBIARE TUTTO

Il club inglese ha la forza economica per avvicinarsi alle richieste di Gerry Cardinale e soprattutto può offrire a Leao due palcoscenici di altissimo livello: Premier League e Champions League.

È questo il principale vantaggio rispetto al Galatasaray, anche perché il portoghese ha sempre manifestato l'ambizione di misurarsi in un campionato di massimo livello come quello inglese, e dunque l'ipotesi Aston Villa potrebbe quindi risultare particolarmente attraente. Resta da capire se i Villans saranno pronti anche a soddisfare le richieste salariali del giocatore, ma la sensazione è che anche sotto questo punto di vista non ci dovrebbero essere troppi problemi.

IL GALA OFFRE 12 MILIONI, MA ORA DEVE ACCELERARE

Il Galatasaray resta comunque in corsa per Rafael Leao con una proposta di contratto da circa 12 milioni netti a stagione per cinque anni, quasi il doppio rispetto all'attuale stipendio rossonero. Con il Milan, però, l'accordo non è ancora stato trovato e i turchi stanno valutando anche alternative. Leao dovrà quindi scegliere tra due strade molto diverse: il maxi-ingaggio di Istanbul oppure il fascino della Premier League.

Restare al Milan, intatto, appare sempre pià complicato, anche perché il calcio di Amorim richiede grande sacrificio senza palla e Rafa rischia di perdere centralità nelle gerarchie. La settimana decisiva è iniziata: ora il futuro del 10 può davvero cambiare.