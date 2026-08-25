Primo Piano ESCLUSIVA MN - Russo (DAZN): "Amorim ha portato una cultura nuova, ci vuole tempo. Cissè ragazzo da seguire, bello vedere Cardinale vicino alla squadra"

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L'intervista in esclusiva per MilanNews.it a Marco Russo, noto giornalista e conduttore televisivo dell'emittente di DAZN

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it, il giornalista e conduttore televisivo di DAZN Marco Russo ha toccato diversi temi interessanti sull'attualità rossonera. Dalle idee di Amorim alla favola di Cissè, passando dai retroscena di Torino-Milan. Queste le sue considerazioni:

Il nuovo Milan di Amorim

"Sono rimasto piacevolmente colpito dalla prestazione del Milan contro il Torino, ha dato dei segnali nel cammino che vuole intraprendere il proprio allenatore. Quel concetto di provare a dominare la gara, i rossoneri l'hanno messo in pratica. C'è un discorso di forma fisica, che va miglioarata perchè il Milan oggi non è brillante, è normale in questa fase della stagione. Mi piace questo nuovo concetto di Amorim, ha portato una cultura nuova".

La favola Cissè

"E' un ragazzo tutto da seguire. L'anno scorso fino al suo infortunio al Catanzaro ha fatto benissimo, perchè è un giocatore che ha i colpi, anche da fermo o con conclusioni dalla distanza. Contro il Torino mi ha stupito la sua sfrontatezza, zero paura, senza timore. Nel primo tempo è stato il faro del Milan, poi ha trovato un gol meraviglioso. I margini di crescita ci sono, e con Amorim noto una bella connessione".

Cosa fare sul mercato

"E' un Milan ancora incompleto, serve un giocatore per reparto. Almeno un altro difensore più tecnico, cosa che oggi Amorim non ha eccetto Gila. Lì mi aspetto un innesto. Anche a centrocampo il Milan rischia di essere corto se Rabiot dovesse giocare più avanti. Poi bisogna capire che tipo di incursore il Milan cerca sulla trequarti, se simile a Rabiot o più simile a Pulisic, e quindi più offensivo. La stagione è lunga, ma anche in attacco Ramos e Camarda possono bastare? Non lo so".

Cardinale vicino alla squadra

"Un bel messaggio vedere Cardinale a Torino a bordocampo. Lui sta dando seguito a ciò che ha dichiarato nella prima conferenza stampa stagionale, almeno ci sta mettendo la faccia. Questo è chiaro che non è garanzia di successo. Molto meglio avere una proprietà al tuo fianco che non averla, è un qualcosa che ti da più motivazioni. Di sicuro ci vedo solo elementi positivi in questo".