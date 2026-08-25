Calciomercato Una settimana alla chiusura del mercato: cosa deve ancora fare il Milan in entrata e in uscita?

vedi letture

Tra una settimana esatta chiuderà il mercato estivo 2026. Il Milan deve piazzare diversi giocatori, ma è pronto a chiudere anche altri colpi

Tra una settimana esatta, martedì 1° settembre alle 20.00, chiuderà il mercato estivo in Italia. I prossimi saranno giorni caldissimi per molti club, tra cui anche il Milan che ha tanto fare soprattutto in uscita, ma dai rossoneri ci si aspetta almeno un altro colpo anche in entrata per completare e rendere più competitiva la rosa di Ruben Amorim.

MERCATO MILAN: DIVERSI GIOCATORI DA PIAZZARE. LA SITUAZIONE

Non è un mistero che il Diavolo deve piazzare diversi esuberi: il primo a salutare sarà Christopher Nkunku che tornerà al Lipsia in prestito oneroso con diritto di riscatto. In uscita ci sono poi anche altri due giocatori che, come l'attaccante francese, sono stati tagliati dal neo tecnico milanista, vale a dire Fikayo Tomori e Youssouf Fofana, che hanno entrambi estimatori soprattutto in Inghilterra. Anche Santiago Gimenez dovrebbe salutare e passare al Porto, così come Warren Bondo che da settimane da cercando una nuova sistemazione. In dubbio anche la permanenza di Samuele Ricci che piace tanto al Como, ma prima di provare l'affondo i lariani devono fare una cessione in mezzo al campo. Negli ultimi giorni di mercato, il Milan dovrà poi risolvere finalmente anche il caso Rafael Leao: il portoghese sogna la Premier League (Aston Villa e Tottneham hanno chiesto informazioni), ma resta aperta anche la pista Galatasaray, che da tempo è sulle sue tracce. Non è comunque da escludere che l'attaccante possa resta a Milanello nel caso in cui non dovesse arrivare in via Aldo Rossi l'offerta giusta (il Diavolo continua a pretendere 50-60 milioni di euro per il suo cartellino).

IL MERCATO IN ENTRATA DEL MILAN NON È CHIUSO

I dirigenti rossoneri sono ora concentrati soprattutto sulle uscite, ma non smettono a pensare anche al mercato in entrata che non è assolutamente chiuso. Nelle scorse settimane si è parlato spesso del possibile arrivo di un altro difensore, ma ora questa possibilità sembra essere svanita. La priorità di Amorim è quella di avere un nuovo trequartista mancino, possibilmente giovane, che possa aumentare la qualità dell'attacco del Diavolo. Il patron Gerry Cardinale è pronto a soddisfare la sua richiesta, ma solo se ci sarà la possibilità di portare a Milanello un giocatore da Milan e utile al gioco del portoghese.