La primavera del calcio italiano: i giovanissimi si prendono la Serie A. Tra loro c'è anche Alphadjo Cissé

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Tra i giovani che si sono messi in mostra nella prima giornata di Serie A c'è anche Alphadjo Cissé, autore del primo gol del Milan contro il Torino

Il sito della Lega Calcio Serie A riporta alcuni giovani che si sono messi in mostra nella prima giornata di campionato, tra cui anche Alphadjo Cissé, trequartista del Milan che ha esordito domenica in gare ufficiali con il Diavolo segnando anche un gol al Torino. Ecco le parole sul giovane talento rossonero: " Alphadjo Cissé non proviene dal vivaio del Milan, ma il suo percorso racconta un'altra strada attraverso cui i club di Serie A possono costruire il proprio futuro: individuare giovani già affacciati al calcio professionistico e accompagnarne l'ultimo salto. Nato a Treviso nel 2006 e cresciuto nel settore giovanile del Verona, si è fatto strada da trequartista e seconda punta, arrivando a misurarsi con il calcio dei grandi al Catanzaro. La sua prima stagione in Serie B è stata interrotta da un infortunio, ma quanto mostrato agli ordini di Aquilani è bastato al Milan per investire su di lui a gennaio.

Il resto lo ha fatto una pre-season di alto livello, nella quale Cissé ha convinto Ruben Amorim a ritagliargli uno spazio speciale. A Torino è arrivata la conferma: titolare alle spalle della punta insieme a Loftus-Cheek, il classe 2006 ha risposto con una prestazione di personalità e soprattutto con il gol che ha indirizzato la partita verso i rossoneri".