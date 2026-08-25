Boniek predica calma: "Al Milan bisogna dare tempo"

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Boniek ha commentato le prestazioni di Milan e Juventus nella prima giornata di campionato contro Torino e Frosinone

II vicepresidente dell'UEFA Zibgniew "Zibi" Boniek, ospite della radio di Tuttomercatoweb.com, ha commentato così le prestazioni di Milan e Juventus nella prima giornata di campionato contro Torino e Frosinone: "La Juventus ha sofferto con il Frosinone, anche se ha sciupato un paio di grandi occasioni. Al Milan poi bisogna dare tempo, nel complesso devo dire che nessuna delle due mi ha impressionato. Sia i rossoneri che i bianconeri hanno sofferto, anche se pure in questo caso non farei considerazioni definitive dopo soli novanta minuti".

L'ex Roma a Juventus ha poi detto la sua anche su quello che è accaduto in Nazionale sulla nomina del ct e sulle questioni inerenti a Maldini e Leonardo: "Non entro in merito alle scelte, ma mi limito a fare un grosso in bocca al lupo a Mancini e a Malagò. L'Italia agli Europei e ai Mondiali è sempre un valore aggiunto, quindi farò il tifo per voi. Quest'Estate però rivedevo i video del Mondiale del 2006 e c'era una qualità impressionate, che oggi non c'è più. Penso che in Italia il materiale ci sia, ma i giovani vanno fatti giocare".