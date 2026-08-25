Ordine: "La frase di Rabiot documenta che il clima all’interno dello spogliatoio del Milan è sano, nonostante scelte radicali"
Franco Ordine, sulle colonne de Il Giornale, ha parlato così di Alphadjo Cissé e del momento del Milan dopo la bella vittoria in casa del Torino: "Che il lavoro di Amorim abbia fornito qualche prezioso frutto è documentato dal debutto di Cisse, 19 anni appena, che ha rubato l’occhio dei critici e mostrato la mano felice del vecchio management il quale riuscì a intercettarlo a Verona prima che fosse soffiato dall’Olanda per spedirlo poi a Catanzaro in B alla scuola di Aquilani. Amorim non lo conosceva, lo ha valutato durante la preparazione e ha deciso che sarebbe diventato il suo diamante grezzo.
La frase di Rabiot («mai pensato di lasciare il Milan, non capisco le polemiche per quei 4 giorni in più di ferie autorizzate») documenta infine che il clima all’interno dello spogliatoio è sano, nonostante scelte radicali. La presenza di Cardinale poi al fianco del gruppo è l’altra garanzia sulla tenuta del progetto anche in vista di potenziali rovesci".
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