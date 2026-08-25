Ordine: "La frase di Rabiot documenta che il clima all’interno dello spogliatoio del Milan è sano, nonostante scelte radicali"

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Il giornalista Franco Ordine ha commentato una dichiarazione fatta da Adrien Rabiot dopo la vittoria del Milan contro il Torino

Franco Ordine, sulle colonne de Il Giornale, ha parlato così di Alphadjo Cissé e del momento del Milan dopo la bella vittoria in casa del Torino: "Che il lavoro di Amorim abbia fornito qualche prezioso frutto è documentato dal debutto di Cisse, 19 anni appena, che ha rubato l’occhio dei critici e mostrato la mano felice del vecchio management il quale riuscì a intercettarlo a Verona prima che fosse soffiato dall’Olanda per spedirlo poi a Catanzaro in B alla scuola di Aquilani. Amorim non lo conosceva, lo ha valutato durante la preparazione e ha deciso che sarebbe diventato il suo diamante grezzo.

La frase di Rabiot («mai pensato di lasciare il Milan, non capisco le polemiche per quei 4 giorni in più di ferie autorizzate») documenta infine che il clima all’interno dello spogliatoio è sano, nonostante scelte radicali. La presenza di Cardinale poi al fianco del gruppo è l’altra garanzia sulla tenuta del progetto anche in vista di potenziali rovesci".