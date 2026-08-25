Sabatini sicuro: “Il Milan può fare a meno di Leao, dei suoi capricci, della sua non curanza, dei suoi sorrisi e delle sue canzoni”

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Le parole di Sabatini su Torino-Milan 1-2.

Nel suo canale YouTube, Sandro Sabatini ha commentato la vittoria dei rossoneri sul Torino per 2-1 e la prestazione del giovanissimo esordiente Cisse. Queste le sue parole.

"Cisse ha giocato al posto di Rafa Leao e ha dimostrato che il Milan può fare a meno di Rafa Leao, lo può anche vendere, può anche dimenticare tutti i capricci, la non curanza, i sorrisi, le assenze, la noia, la ripetitività di certe prestazioni di Rafa. C'è un ragazzo che ha lo stesso talento, naturalmente non vale ancora Leao, ma promette di essere un giovane su cui insistere anche per il futuro. Poi Cisse probabilmente non avrebbe segnato, non sarebbe andato a realizzare un gol storico per la sua piccola storia personale, per la gigantesca storia del Milan, se non avesse avuto un assist bello da Rabiot appena entrato".