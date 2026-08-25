Tre assist nelle ultime quattro partite di Serie A (due delle quali più di un anno fa) per Chukwueze

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Chukwueze ha preso parte a tre gol nelle ultime ultime quattro partite di Serie A: tanti quanti nelle precedenti 25 sfide della Serie A.

Samuel Chukwueze ha preso parte a tre gol (tutti assist) nelle ultime ultime quattro partite di Serie A: tanti quanti nelle precedenti 25 sfide del massimo torneo. Lo riporta Opta.

LA PROMESSA DI CHUKWUEZE

E' un Milan che vince e convince quello che abbiamo visto ieri contro il Torino. All'esordio in Serie A 2026/2027, i rossoneri di Ruben Amorim hanno conquistato con grande merito i primi tre punti del campionato. Una gara giocata con personalità, con grande ritmo soprattutto nel primo tempo e con tanto, ma tanto gioco palla a terra, non un'abitudine consueta in casa del Diavolo negli ultimi tempi. Benissimo Cissè, ancor più decisivo Rabiot. Con questi due gol il Milan vince con merito a Torino. Sarà però una stagione di miglioramenti continui e magari di qualche periodo fatto di difficoltà e momenti no. Il mantra fondamentale per crescere davvero sarà quello di dare il giusto tempo ad Amorim e ai suoi ragazzi. Nel post gara, Samuel Chukwueze ha parlato così a DAZN. Un estratto delle sue parole dopo la bella vittoria ( e prestazione) contro il Torino: “Sono contento di essere tornato così, mi dà fiducia. Volevo iniziare così la stagione, sono felice. Ma ora è già il passato, pensiamo alla prossima. Sono pronto, è il mio lavoro. Darò tutto”.