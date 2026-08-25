Milan, Cissé entra nella Top 10 dei giocatori più giovani ad aver segnato in Serie A dal 2000 in avanti con la maglia rossonera
A segnare il primo gol in gare ufficiali della nuova stagione del Milan è stato Alphadjo Cissé, che ha aperto le marcature contro il Torino. Un esordio nel Diavolo da sogno del giovane trequartista italiano, preso a gennaio dal club rossonero che lo ha soffiato al PSV Eindhoven, che, come riporta Sky, con questa rete è entrato nella Top 10 dei giocatori più giovani ad aver segnato in Serie A dal 2000 in avanti con la maglia del Milan. In vetta a questa speciale classifica c'è Alberto Paloschi, seguito da Alexandre Pato. Cissé entra in nona posizione.
Quesa la Top 10 dei giocatori più giovani ad aver segnato in Serie A dal 2000 in avanti con la maglia del Milan:
1. Alberto Paloschi
2. Alexandre Pato
3. Jan-Carlo Simic
4. Manuel Locatelli
5. Bryan Cristante
6. Stephan El Shaaraway
7. Chaka Traoré
8. Patrick Cutrone
9. Alphadjo Cissé
10. Daniel Maldini
Nel post-partita, Cissé ha raccontato così a DAZN le sue emozioni dopo il suo primo gol nel Milan:"Questa è un’emozione unica per me. Probabilmente neanche in un sogno avrei immaginato di esordire col Milan e fare gol. Sono contento, ma ora pensiamo a venerdì".
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