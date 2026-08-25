Milan, Cissé entra nella Top 10 dei giocatori più giovani ad aver segnato in Serie A dal 2000 in avanti con la maglia rossonera

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Grazie alla rete segnata al Torino, Alphadjo Cissé, è entrato nella Top 10 dei giocatori più giovani ad aver segnato in Serie A dal 2000 in avanti con la maglia del Milan

A segnare il primo gol in gare ufficiali della nuova stagione del Milan è stato Alphadjo Cissé, che ha aperto le marcature contro il Torino. Un esordio nel Diavolo da sogno del giovane trequartista italiano, preso a gennaio dal club rossonero che lo ha soffiato al PSV Eindhoven, che, come riporta Sky, con questa rete è entrato nella Top 10 dei giocatori più giovani ad aver segnato in Serie A dal 2000 in avanti con la maglia del Milan. In vetta a questa speciale classifica c'è Alberto Paloschi, seguito da Alexandre Pato. Cissé entra in nona posizione.

Quesa la Top 10 dei giocatori più giovani ad aver segnato in Serie A dal 2000 in avanti con la maglia del Milan:

1. Alberto Paloschi

2. Alexandre Pato

3. Jan-Carlo Simic

4. Manuel Locatelli

5. Bryan Cristante

6. Stephan El Shaaraway

7. Chaka Traoré

8. Patrick Cutrone

9. Alphadjo Cissé

10. Daniel Maldini

Nel post-partita, Cissé ha raccontato così a DAZN le sue emozioni dopo il suo primo gol nel Milan:"Questa è un’emozione unica per me. Probabilmente neanche in un sogno avrei immaginato di esordire col Milan e fare gol. Sono contento, ma ora pensiamo a venerdì".