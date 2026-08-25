Tacchinardi esalta Cissé: "Ha personalità da vendere. E che bel gol che ha fatto"

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L'ex giocatore Alessio Tacchinardi ha speso belle parole dopo la vittoria del Milan sul Torino si a su Ruben Amorim che su Alphadjo Cisse

Presente negli studi di Pressing, Alessio Tacchinardi, ex centrocampista, ha elogiato Ruben Amorim, nuovo tecnico del Milan che ieri ha esordito in Serie A con una bella vittoria contro il Torino: "Amorim mi fa davvero impazzire. Ha idee innovative, gioca veloce e in verticale, vuole una riaggressione veloce quando la squadra perde la palla. Ha idee interessanti, ma la cosa che mi piace di più è che non guarda il nome sulla maglia. Gioca chi pedala, gioca chi corre. E' un grande allenatore. La stanchezza finale ci sta perchè ti va a prendere sempre in avanti e vuole dominare la partita. Io credo che tutti i tifosi del Milan siano felici di vedere una squadra che gioca con questo coraggio".

Tacchinardi ha poi speso belle parole anche per Alphadjo Cisse, in gol al suo debutto ufficiale con la maglia del Milan: "Cisse va tenuto d'occhio anche in ottica Nazionale. Abbiamo visto la personalità con cui ha giocato, c'era grande pressione, ma ha fatto un gol decisivo. Ha fatto un bel gol, la veocità nello stoppare il pallone e cercare subito la porta. Cisse ha personalità da vendere".