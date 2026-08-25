Zanetti svela un particolare aneddoto accaduto in allenamento con Cissè

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Alphadjo Cissè è il presente e futuro del Milan. Il giovane fantasista rossonero ha segnato il suo primo gol in Serie A contro il Torino, affascinando tutti e stupendo gran parte degli addetti ai lavori. Non solo. Il numero 70 milanista è stato allenato a Verona da Paolo Zanetti. Ecco un interessante estratto delle sue paorle su Alphadjo al Corriere dello Sport:

GRANDE PERSONALITA'

"A volte andava anche smussata. Un ricordo divertente: a fine allenamento quando eravamo in ritiro ci fermavamo a tirare le punizioni: su 5 tirate ne metteva 3-4 all’incrocio dei pali. Tutti i crismi per diventare protagonista sia al Milan che in Nazionale. L’exploit che ha fatto è nelle sue caratteristiche: ha un primo controllo di altissimo livello, si sa smarcare tra le linee. Al Milan sta giocando un po’ più esterno, però lui nasce più dentro al campo, come mezzala offensiva, trequartista o anche seconda punta. Dovrà lottare per essere titolare, perché gioca in una grande squadra, dove servono continuità e numeri. Ma penso abbia un futuro davanti di altissimo livello".