Cissè come Cutrone? Il dato in comune con l'ex attaccante milanista

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La storia del Milan ha già un nuovo giovane prescelto? Forse è presto per fare paragoni o commettere l'errore stupido di esaltare subito i giocatori, però. L'impatto avuto da Alphadjo Cissè in rossonero è clamoroso. Gol all'esordio e una prestazione da protagonista assoluto. Infatti, i rossoneri di Ruben Amorim hanno conquistato così i primi tre punti in campionato contro il Torino del grande ex Ignazio Abate. Una gara giocata con personalità, con grande ritmo soprattutto nel primo tempo e con tanto, ma tanto gioco palla a terra, non un'abitudine consueta in casa del Diavolo negli ultimi tempi. Benissimo Cissè, autore del suo primo gol in rossonero al termine di una bellissima azione, e conclusione in porta. Il talento ex Catanzaro si è messo in mostra anche nel primo tempo, risultando quasi imprendibile per i difensori granata, una vera e propria gemma grezza ancora in tempo di crescere e svezzarsi

CISSE' COME CUTRONE

Come riporta il sito delle statistiche Opta, Alphadjo Cissè è il più giovane giocatore italiano (19 anni, 305 giorni) a segnare con la maglia del Milan in Serie A da Patrick Cutrone (19 anni, 236 giorni) il 27 agosto 2017, contro il Cagliari.