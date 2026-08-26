Quagliarella sicuro: “Leao ha un talento fuori discussione ma non lo ha dimostrato negli ultimi anni”

vedi letture

Quagliarella su Leao.

Durante la puntata di Calciomercato - L'Originale, l'ex attaccante della Sampdoria Fabio Quagliarella si è espresso in merito alla situazione di Rafa Leao. Queste le sue parole.

"Non so le dinamiche, però quest'estate se fai delle dichiarazioni in cui fai capire apertamente che la tua storia con il Milan, ha dichiarato più volte che avrebbe voluto andare in Premier, poi quando torni devi rimetterti di nuovo in carreggiata e poi devi dimostrare, cosa che negli ultimi anni (non ha fatto ndr.). Lui ha un talento che non stiamo qua a spiegare, però mi da la sensazione che ormai la colpa è sempre di Leao per qualsiasi cosa".