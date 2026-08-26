Quagliarella sicuro: “Leao ha un talento fuori discussione ma non lo ha dimostrato negli ultimi anni”
MilanNews.it
Quagliarella su Leao.
Durante la puntata di Calciomercato - L'Originale, l'ex attaccante della Sampdoria Fabio Quagliarella si è espresso in merito alla situazione di Rafa Leao. Queste le sue parole.
"Non so le dinamiche, però quest'estate se fai delle dichiarazioni in cui fai capire apertamente che la tua storia con il Milan, ha dichiarato più volte che avrebbe voluto andare in Premier, poi quando torni devi rimetterti di nuovo in carreggiata e poi devi dimostrare, cosa che negli ultimi anni (non ha fatto ndr.). Lui ha un talento che non stiamo qua a spiegare, però mi da la sensazione che ormai la colpa è sempre di Leao per qualsiasi cosa".
Pubblicità
News
Bergomi affranto su Leao: “Mi spiace perché l’ho sempre difeso. Maldini mi disse che ogni giorno parlava con lui”
Milan, tornano i tre punti alla prima di campionato. Ecco come sono andati gli ultimi 10 esordi in Serie A dei rossoneri
Alvyn Sanches perfetto per “Kasparov” Amorim. Cardinale e il primo acquisto del 2 settembre. Manca da troppo tempo!di Carlo Pellegatti
Le più lette
1 Alvyn Sanches perfetto per “Kasparov” Amorim. Cardinale e il primo acquisto del 2 settembre. Manca da troppo tempo!
2 Bergomi affranto su Leao: “Mi spiace perché l’ho sempre difeso. Maldini mi disse che ogni giorno parlava con lui”
3 Quagliarella sicuro: “Leao ha un talento fuori discussione ma non lo ha dimostrato negli ultimi anni”
4 Milan, tornano i tre punti alla prima di campionato. Ecco come sono andati gli ultimi 10 esordi in Serie A dei rossoneri
21/08 Daniele Orsato inaugura la sua era da designatore arbitrale con una nuova interpretazione sulle spinte in Serie A
Primo Piano
CalciomercatoFuturo Leao: per l'Aston Villa costa troppo e al Tottenham non tutti sono d'accordo sul suo profilo. E se il Milan non abbassa la sua richiesta...
CalciomercatoUna settimana alla chiusura del mercato: cosa deve ancora fare il Milan in entrata e in uscita?
Antonio VitielloPrimo PianoDue acquisti per completare l'opera. C'è un giocatore assurdo. Amorim ha già capito tutto...
Pietro MazzaraPrimo PianoPrimi vagiti per il Milan di Amorim, ma serve ancora il mercato in entrata. Nkunku ai saluti. Le situazioni di Tomori, Ricci, Fofana e Leao
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com