Serie A Women's Cup, sabato Milan-Como 1907: biglietti in vendita
Il sito ufficiale del Milan riporta tutte le informazioni sulla vendita dei biglietti per il prossimo impegno del Milan Femminile contro il Como 1907 nella seconda gioranta del Girone C della Serie A Women's Cup: "Nuovo impegno "lariano" per le rossonere in Serie A Women's Cup. Dopo l'esordio contro il Como Women, al PUMA House of Football per la 2ª giornata del Girone C arriva l'ambiziosa neopromossa Como 1907, reduce dall'esordio contro la Juventus. Una nuova occasione per tifare le rossonere, l'appuntamento è per sabato 29 agosto alle 20.30.
I biglietti per Milan-Como 1907 sono disponibili su Vivaticket, nella scheda evento, e sono acquistabili esclusivamente online.
MILAN-COMO 1907, SERIE A WOMEN'S CUP
SABATO 29 AGOSTO ALLE ORE 20.30
PUMA HOUSE OF FOOTBALL
BIGLIETTI: 10€".
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