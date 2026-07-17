Milan Femminile, contratto da professionista per quattro calciatrici del settore giovanile

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Il Milan Femminile ha fatto firmare il primo contratto da professionista a quattro calciatrici del settore giovanile rossonero

Nel pomeriggio di oggi il Milan Femminile ha annunciato la firma del primo contratto da professionista per quattro calciatrici del settore giovanile rossonero. Il difensore Elisa Bonanomi, la centrocampista Elena Vitale e le attaccnati Beatrice Lupatini e Paola Taddei hanno firamto tutte quante insieme. E proprio insieme, qualche settimana fa vincevano lo Scudetto Primavera Femminile ai tiri di rigore contro il Sassuolo.

MILAN FEMMINILE, PRIMO CONTRATTO DA PRO PER QUATTRO CALCIATRICI

Il comunicato con cui il Milan annuncia il primo contratto da professioniste per quattro calciatrici rossonere: "AC Milan è lieto di annunciare la firma del primo contratto da professioniste per quattro giovani talenti della Primavera femminile: Elisa Bonanomi (difensore), Beatrice Lupatini (attaccante), Paola Taddei (attaccante) ed Elena Vitale (centrocampista). Un passaggio importante per le quattro calciatrici rossonere, protagoniste dello Scudetto, che riconosce il percorso di crescita, impegno e dedizione dimostrata sia dentro che fuori dal campo. La firma del primo contratto da professioniste non rappresenta soltanto un riconoscimento delle loro qualità sportive, ma conferma anche la volontà del Club di continuare a valorizzare e sviluppare i propri talenti".