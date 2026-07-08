UFFICIALE: Milan Femminile, Karen Appiah ceduta in prestito al Cesena

UFFICIALE: Milan Femminile, Karen Appiah ceduta in prestito al Cesena
© foto di AC Milan
Oggi alle 17:24MILAN FEMMINILE
di Enrico Ferrazzi
Il Milan ha annunciato la cessione in prestito fino al 30 giugno 2027 di Karen Appiah al Cesena

Attraverso il suo sito ufficiale, il Milan ha annunciato la cessione in prestito al Cesena fino al 30 giugno 2027 di Karen Appiah, giocatrice della prima squadra femminile. Ecco il comunicato:

"AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo le prestazioni sportive della calciatrice Karen Appiah al Cesena FC fino al 30 giugno 2027. Il Club augura a Karen le migliori soddisfazioni per il prosieguo di questa stagione sportiva".