Milan, Luka Modric ha deciso: resterà un altro anno in rossonero

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Luka Modric ha deciso di continuare la sua avventura al Milan per un'altra stagione. L'annuncio già nelle prossime ore?

La notizia che tutti i tifosi milanisti stanno aspettando da qualche settimana potrebbe arrivare molto presto: secondo indiscrezioni che stanno circolando, infatti, Luka Modric avrebbe deciso di continuare per un altro anno la sua avventura con la maglia del Milan. E chissà che l'annuncio non possa arrivare oggi durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore Ruben Amorim.

MODRIC HA DECISO: RESTA AL MILAN PER UN ALTRO ANNO

A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che, concluso il Mondiale, il campione croato ha riflettuto per qualche giorno con la sua famiglia e alla fine avrebbe scelto appunto di giocare anche la stagione 2026-2027 con i rossoneri. Modric è attualmente svincolato visto che il suo contratto con il Milan è scaduto lo scorso 30 giugno, ma per il club rossonero l'offerta di prolungare per un altro anno è assolutamente ancora valida.

MODRIC RESTA AL MILAN: CARDINALE E AMORIM HANNO SPINTO PER LA SUA PERMANENZA

Non è un mistero che nelle ultime settimane sia Gerry Cardinale che lo stesso Amorim abbiano telefonato al centrocampista per convincerlo a restare ancora al Milan per almeno un altro anno. Il giocatore ha sempre ribadito che avrebbe pensato al suo futuro solo dopo il Mondiale e così ha fatto. Rispetto all'ultima stagione, in cui il Diavolo non aveva le coppe europee, i rossoneri avranno in questa annata molte più partite e ovviamente Modric non potrà giocarle tutte. Ma avere ancora in rosa un leader come lui sarà senza dubbio un aiuto fondamentale per Amorim e per tutto lo spogliatoio anche quando non sarà in campo.